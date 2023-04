Emlak Yönetim Mobilyakent'te 26 iş yerini ihale ile satacak

Emlak Yönetim tarafından Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük mobilya AVM'si olan KUMSMALL'ın yanında bulunan Mobilyakent'te, 26 adet iş yeri ihale ile satılacak. 9 Mayıs'ta yapılacak olan ihalede iş yerleri, 120 ay vade ile satılacakken KDV'den de muaf tutulacak. Kazançlı fırsata tüm yatırımcıları beklediklerini kaydeden Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; Türkiye'nin en büyük mobilya üretim merkezi Kayseri'de Mobilyakent Sanayi Sitesi'nde Emlak Müzayede tarafından 26 adet ticari iş yerimiz 9 Mayıs'ta ihale ile satılacaktır. Kayseri ve tüm Türkiye'deki mobilya sektöründeki hammaddeciler, malzemeciler ve tüm yatırımcıları ihalemize davet ediyoruz. Tramvay son durakta, TOKİ konutları ve 800 adet iş yeri içerisinde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük mobilya dekorasyon alışveriş merkezi KUMSMALL'ın yanı başındaki bu ticari işyerlerine, bu kazançlı fırsata tüm yatırımcıları davet ediyoruz" dedi.

"Peşin ödeyenler için meskeni, tapusu, her şeyi hazır"

İş yerlerinin bütün altyapısının kullanıma hazır olduğunu, peşin ödendiği takdirde tapusunun hemen verileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Sarıkaya, "9 Mayıs Salı gününe kadar Emlak Müzayede'nin banka hesabına teminatı yatırıyorlar ihaleye katılım için ve 9 Mayıs saat 10.30'daki ihaleye katılarak beğendikleri, sevdikleri dükkana bayrağını kaldırarak iş yerinin sahibi oluyorlar. Prosedür çok basit, anında teslim. Tapusu, meskeni, her şeyi hazır. 10 yıl, 120 ay vade var yüzde 25'i peşin. Tamamını peşin ödeyenlere de derhal tapusunu teslim ederiz. Bu kazançlı fırsata tüm vatandaşlarımızı ve mobilya sektöründeki yatırımcılarımızı davet ediyoruz. İhalede; iş yerlerimiz yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak. KDV'den muaf, hiçbir şekilde KDV yok. Peşin ödeyenler için meskeni, tapusu, her şeyi hazır. İş yerlerimizin doğalgazı kullanıma hazır, alt yapısı mevcut. İçerisinde suyu, lavabosu, asma katları kullanıma hazır. Bugün alan yarın oturacak şekilde kullanabilir" ifadelerini kullandı.

İhale; 9 Mayıs tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

Turan Bulut - Mükremin Kaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.