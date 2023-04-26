Emlakçı, başından silahla vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Dalaman'ın Kayacık sahilinde araba içinde kafasından vurulmuş şekilde birisinin olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler bölgeye gitti. Sahile varan ekipler aracın yolcu koltuğunda, Dalaman'da emlakçılık yapan Musa Isparta isimli şahsın cesedini buldu. Başından vurulduğu öğrenilen Musa Isparta'nın cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mete Sönmez



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.