Emlakçı cinayetinin arkasından kan davası çıktı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Gazihan Dede Piknik ve Mesire Alanı'nda park ettiği 35 DD 6477 plakalı otomobilinin yanında başından ve göğsünden vurulan 36 yaşındaki Gazi Gül'ün cansız bedeni bulunmuştu. Gazi Gül'ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri fail ya da faillerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda, olayın 13 yıl öncesine dayanan kan davasından kaynaklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri cinayetin faili konusunda ise Hüseyin Arslan ismine ulaşarak, şahsı Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı. Cinayet olayında kullanılan tabanca ile birlikte yakalanan Hüseyin Arslan, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kan davası çıktı

Olay günü piknik alanına giden Gazi Gül'ün, 13 yıl önce aralarında 2 kişinin öldüğü olaydan dolayı aralarında husumet bulunan kan davalısı Hüseyin Arslan ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Hüseyin Arslan'ın yanında bulundurduğu tabancasını alarak Gazi Gül'ü 1 el göğsünden 1 el de başından vurarak öldürdüğü belirlendi.

Olaydan sonra hemen evine gitti

13 yıl önceki husumetten dolayı Gazi Gül'ü öldüren Hüseyin Arslan olaydan hemen sonra otomobiline binerek şehir merkezine geldi. Arslan, Sümerevler Mahallesi'ndeki ikametinde birkaç saat kaldıktan sonra evden dışarı çıkacağı esnada ikamet çevresinde kendisini bekleyen jandarma ekiplerine yakalandı.

Geride 2 küçük çocuk bıraktı

Gazi Gül'ün yaklaşık 5-6 yıl önce evlendiği ve 2 ve 4 yaşlarında 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Gazi Gül'den geriye babasız büyüyecek 2 çocuk kalırken cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'ın da olayı itiraf ettiği ortaya çıktı. Karakolda ifadesi tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Arslan, yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir