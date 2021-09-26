Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Yusuf Taflan (54) evinin önünde akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı.

Tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Taflan ve eşi 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) ağır yaralandı.

Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Özenç hayatını kaybederken, Yusuf Taflan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emlakçı Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç'in resmi olarak boşandıkları ancak evliliklerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili B.T., A.T. ve R.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay



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