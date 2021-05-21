Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'

EGM'den yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının, haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu vurgulanarak bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı” kod adlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde, Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere, yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21 Mayıs 2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldığı bildirildi.

Ali Nargüner

İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 ilde Ege ve Akdeniz Sahil şeridinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı ‘'Sahil Rüzgarı'' operasyonu başlatıldı. Operasyonun İstanbul kapsamında 21şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ege ve Akdeniz Sahil şeridinde Kemal C. isimli şahıs ve örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yabancı iş adamlarını ölümle tehdit ederek “yüksek miktarlarda para talep ettiği ve kabul etmeyen yabancı iş adamlarının işyerlerini adamlarıyla birlikte basarak zorla yağma yaptıkları'' gerekçesiyle İstanbul merkezli Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Balıkesir, Aydın ve İzmir ilçelerinde eş zamanlı ‘'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı.

Operasyonun İstanbul ayağında İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, suç örgütüne yasadışı yollarla silah temin ettiği değerlendirilen 26 kişiye yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler baskın yapılan adreslerde didik didik aramalara yaparak 21 şüpheliyi gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyonun İstanbul ayağında 5 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş

Adana'da 18 kişiye gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 ilde gerçekleştirilen “Sahil Rüzgarı” operasyonunda Adana'da 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Muğla, İstanbul ve Adana'da mafya tipi organize suç örgütü oluşumlarına yönelik çalışma başlattı. 8 ay boyunca suç örgütleri takip edildi. Yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti “Sahil Rüzgarı” operasyonu yapılması için düğmeye basıldı. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 171 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği 18 zanlıyı yakalamak için özel harekat polisiyle evlere tek tek girdi. Çok sayıda zanlı gözaltın alındı.

Zanlıların yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama, suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye

Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde gerçekleştirilen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda, Mersin'de 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 171 kişiye yönelik gerçekleştirilen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda birçok adreste arama yapıldı. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de özel harekat polislerinin desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.