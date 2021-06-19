İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kaybolduğu iddia edilen polisle ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kaybolduğu iddia edilen polisle ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kaybolduğu iddia edilen polisle ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, "Gaziantep’te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" iddialarına ilişkin, “Söz konusu personelle irtibat sağlanmış, kendisi ile psikolog görüşmesi yapılmıştır” açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bazı sosyal medya platformlarında, "Gaziantep'te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" iddialarının yer alması üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, 18 Haziran'da meydana gelen olayda, söz konusu personel ile irtibat sağlandığı belirtilirken, personel ile psikolog görüşmesi yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisiyle yakından ilgilenildiği aktarıldı.

Mustafa Cenik

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.