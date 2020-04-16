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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır" denildi.
 

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