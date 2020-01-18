Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, yarıyıl tatili trafiği uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yarıyıl tatili trafik tedbirleri ile ilgili yapılan açıklamada, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yarıyıl Tatilinin başlaması nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi yollarda araç ve yaya trafiğinin diğer günlere oranla yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden yerleşim yerlerinde, otobüs terminallerinde ve şehirlerarası karayollarında ek trafik tedbirleri planlandığı belirtilerek bu yönde ekip ve personel sayısı artırıldığı kaydedildi.

Alınan bu tedbirlerin yanında, vatandaşlarımızın gidecekleri yere güvenli ulaşabilmeleri ve mağdur olmamaları trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacağı vurgulandı.

Bu bağlamda sürücülerin, yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini ve araçlarını kontrol etmeleri, uykusuz/yorgun olarak trafiğe çıkmamaları, seyahat planlaması yapmaları ve belirli periyotlarla mola vermeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları ve öndeki araçları yakından takip etmemeleri, seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takmaları ve araçta bulunanların takmalarını sağlamaları, kış turizminin olduğu bölgelere yapılacak seyahatlerde yol ve hava koşulları nedeniyle daha dikkatli olmaları, hususlarını birkez daha hatırlatıldı.

Mehmet Kalay