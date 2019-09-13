Emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “Yurt genelinde kaçak sigara, puro, kıyılmış tütün, nargile tütünü ve alkollü içki satıcılarına yönelik il merkezi ve ilçelerimizde müdürlük görevlileri ile ortaklaşa ‘Duman-7' kodlu eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 235 kilogram kıyılmış tütün, 90 litre sahte içki, 4 adet şişe sahte içki yapımında kullanılan anason özü, ele geçirilmiş ve operasyon kapsamında işlem yapılan şahıslara 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir.”

Hayati Kanat