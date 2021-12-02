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Emniyet kemeri hayat kurtardı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadı

Emniyet kemeri hayat kurtardı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadı
Emniyet kemeri hayat kurtardı: Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seferihisar ilçesi Ürkmez yolu Doğanbey mevki'inde meydana geldi. Payamlı'daki yazlıklarından İzmir'e dönen Mehmet Dağtekin (73) yönetimindeki 35 V 35674 plakalı otomobil, yoldan çıkarak biranda takla attı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtaki eşyalarda yola saçıldı.

Emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldılar

Bu arada sürücü Mehmet Dağtekin ve eşi Emine Dağtekin'e (68) yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, araçtan çıkarıldı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan çift, kazayı yara almadan atlattı. Çiftçi kazayı hafif sıyrıklarla atlaması, emniyet kemerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Caner Güney

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