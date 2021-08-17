Emniyet kemeri kazada hayat kurtardı

Kaza, Kozan-Adana karayolu Mansurlu yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 LR 992 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Y. (34) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi ve yol kenarında bulunan otlar alev aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan küçük çaplı yangını söndürdü.

Emniyet kemeri bağlı olduğu için otomobilden yara almadan çıkan sürücü kazanın şokunu bir süre atlatamadı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücü Mustafa Y. çevrede yardımına koşan vatandaşlara emniyet kemerinin bağlı olduğunu, kendisini de bağlı olan emniyet kemerinin kurtardığını ifade etti.



Beril Solmuşgül

