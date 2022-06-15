İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emniyet Müdürlüğü uyardı: 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın'

Emniyet Müdürlüğü uyardı: 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın'
Emniyet Müdürlüğü uyardı: 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın'

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü eski tip yivsiz tüfek ruhsatnameleri olan vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılında değişen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Eski tip (sari/beyaz renkli) yivsiz tüfek ruhsatnamelerin belgelerin süreleri 01.03.2023 tarihinde sona erecek olup, 01.03.2023 tarihine kadar eski ruhsatların YENİLETİLMEK üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gerekmektedir. Eski Tip Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri olan Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Emniyet Müdürlüğümüz Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri, aksi takdirde eski ruhsatlar geçersiz kabul edilip 2521 sayılı Kanun'un 13.maddesinin hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır"

Asım Çapacı

İLGİLİ HABER
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba alarmı! Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba alarmı!
İLGİLİ HABER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı
İLGİLİ HABER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.