Emniyet şeridine park otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza saat 08.15'te Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi E-5 Karayolu Basın Ekspres Bağlantısı Kuyumcukent yönünde meydana geldi. İddiaya göre Şahin Dağdip idaresindeki 34 DUT 246 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridinde park etti. Park halindeki otomobili fark edemeyen Samet Can Ataş idaresindeki 34 AJ 6628 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazanın olduğunu göre sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Kuyumcukent mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazanın çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan