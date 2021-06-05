Emniyet Sivil Memurları Sendikası'ndan, İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür mesajı

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN), 05/03/2020 tarihli Bakanlık Onayı ile 17 yıl sonra ilk defa 439 devlet memurunun üst kadrolara atamalarına ilişkin bir teşekkür mesajı yayımladı.

Emniyet Sivil Memurları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Sağlam, “Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) olarak vermiş olduğumuz mücadeleler sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sivil memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıf Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 05/03/2020 tarihli Bakanlık Onayı ile 17 yıl sonra ilk defa gerçekleştirilerek 439 devlet memuru arkadaşımızın üst kadrolara atamaları yapılmıştır.

Sınav sürecini bizzat 05/03/2020 tarihinde imzalayarak başlatan, yaşatılan 17 yıllık haksızlığı sonlandıran, bizim sesimizi ve taleplerimizi hassasiyet göstererek büyük bir ilgiyle dikkate alan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Emniyet Genel Müdürümüz Vali Mehmet Aktaş'a, Personel Daire Başkanımız Orhan Çevik'e, Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Sınav Kurulu Üyeleri ve Sınav Komisyon Üyeleri'ne, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Sivil Atama Şube Müdürümüz Hüseyin Tekin'e, sınav sürecinde görev almış her bir personelimize, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm sivil memur arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Sağlam, “17 yıl aradan sonra ilk defa Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sivil memurlardan 439 arkadaşımızın üst kadrolara atanması bizleri oldukça sevindirmiştir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan ve Emniyet Genel Müdürümüz Vali Mehmet Aktaş'tan, bizlerin kurumumuza olan aidiyet hissini daha da pekiştiren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının günümüz çalışma hayatının ve ilgili kanunların gerekliliği olarak düzenli bir şekilde her yıl yapılmasını, 2828 kanun kapsamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan (SHÇEK) memur arkadaşlarımızın da atamalarının yapılmasını talep etmekteyiz” diye konuştu.

Engin Yağcı

