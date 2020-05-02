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Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu

Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emniyet ve MİT'in ortak çalışması neticesinde bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütlerinde faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu. Teslim olan örgüt mensuplarından G. D'nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.'nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı tespit edildi. Böylelikle, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75'e yükselmiş oldu.

İrfan Çalışkan

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