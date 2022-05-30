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Emniyete saldırı girişiminde bulunan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı

Emniyete saldırı girişiminde bulunan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı
Emniyete saldırı girişiminde bulunan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahıs, hastanede tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyete saldırı girişiminde bulunan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Polisler tarafından yaralı olarak ele geçirilen ve çok sayıda adli suç kaydı olduğu belirlenen Ümit Koçyiğit (32) isimli şahıs, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı. Tutuklanan saldırgan şahıs, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Said Vakkas YağcıGAZİANTEP (İHA) -

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