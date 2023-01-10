Emniyetin deposundan mermi çalınmasına yönelik davada 6 kişi hakkında karar verildi

232 bin mermiden 9 bin mermiyi çaldığını kabul eden, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü çalışanı Mehmet Akkuzu, karar öncesi yaptığından pişman olduğunu söyledi. Mermiler için devlete 59 bin 400 lira ödediği öğrenilen Akkuzu'ya mahkeme, hırsızlıktan 4 yıl 6 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefetten ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Aydın'ın Çine ilçesinden gelerek mermileri Mehmet Akkuzu'dan alan Osman Demir'e 8 yıl 6 ay, Osman Demir'in oğlu Sertaç Demir'e de yine 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çine'de mermileri ücret karşılığı alan av bayii sahibi Hakan Girgin'in 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılarak tahliye edildiği belirtildi. Davada tutuksuz yargılanan Mehmet Çelebi ve dedesi Mehmet Çelebi hakkında suçun seri yargılama çerçevesinde kalması nedeniyle, dosya ayrılarak savcılığa gönderildi.

Mustafa Altar Zeyhan

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