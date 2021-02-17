Emniyet'in envanterine giren yerli ATAK'lar elektronik harp sistemleri ile donatıldı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ATAK helikopterinin geliştirilmiş ve daha fazla yerlilik oranına sahip FAZ-2 versiyonunun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen ATAK helikopterinin EGM'nin envanterine giren ilk ATAK helikopteri olduğunu ifade eden Demir, “ATAK helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış, yerlilik oranı daha da artan FAZ-2 versiyonunda ilk teslimatları KKK'ya yaptık. ATAK ilk kez EGM'nin kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun” notu ile helikoptere ait görüntüleri paylaştı.

Ömer Faruk Karataş