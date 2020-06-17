Emniyetli otoyol projeleri 10 yılda binlerce hayat kurtardı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye'de 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı. 2009 yılında 1 milyon 53 bin olan trafik kazası sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 168 bin oldu. Kaza sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azalış kaydetti.

Türkiye gündeminin ayrılmaz bir parçası olan trafik kazaları yeni otoyollarla azaldı. Trafik kazaları son yıllarda devreye alınan emniyetli otoyol projeleri ve bağlayıcı görevi üstlenen köprüler ile araç sayısındaki artışa rağmen neredeyse sabit oldu. Türkiye genelinde son 11 yılda araç sayısı yüzde 61'lik artarken, trafik kazaları bu periyotta nüfus ve araç sayısındaki artışa göre azalış içerisinde bulunuyor.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre; 2009 yılında 1 milyon 53 bin trafik kazası yaşanan Türkiye'de, geçtiğimiz yılın rakamı 1 milyon 168 bin 14 oldu. Son 11 yıllık dönemde kaza sayısı ise 13,4 milyon olarak gerçekleşti.

Ölümler son 11 yılda yüzde 41 azaldı

Zaman, konfor ve tasarruf sağlayan otoyol ve bölünmüş yol projelerinin etkisiyle araç sayısındaki artışa göre azalan kaza sayısı, ölüm rakamlarını aşağı çekti. Kaza oranlarında ölüm oranına bakıldığında ise, Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 azalırken, yaralanan kişi sayısı da yüzde 9 oranında düştü. Geçen yıl trafik kazalarındaki ölüm sayısı 2009 yılına göre yüzde 41 azaldı. Geçen yıl 2 bin 524 kişi, 2009 yılında ise 4 bin 324 kişi hayatını kaybetmişti.

İşte yıl yıl nüfus ve araç artışı ve trafik kazaları bilançosu

2009 yılında ülkemizin nüfusu 72 milyon 561 bin 312 iken toplam araç sayımız ise 14 milyon 316 bin 700 idi. Aynı yıl toplamda 1 milyon 53 bin 346 kaza meydana geldi bu kazalarda 4 bin 324 kişi hayatını kaybederken 201 bin 38 kişi yaralandı.

2010 yılında ülkemizin nüfusu 73 milyon 722 bin 988 iken toplam araç sayımız ise 15 milyon 95 bin 603'e yükselmiş. Aynı yıl toplamda 1 milyon 106 bin 201 kaza meydana geldi. 2009 yılına göre hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmasına rağmen bu kazalarda gerçekleşen ölüm sayısı 279 kişi azalarak 4 bin 45 oldu. 211 bin 496 kişi ise yaralandı.

2011 yılında ülkemizin nüfusu 74 milyon 724 bin 269 iken toplam araç sayımız ise 16 milyon 89 bin 528'e yükselmiş. Aynı yıl toplamda 1 milyon 228 bin 928 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Bu artışa rağmen kazalarda gerçekleşen ölüm sayısı önceki yıla göre 210 kişi azalarak 3 bin 835 oldu. 236 bin 74 kişi ise yaralandı.

2012 yılında ülkemizin nüfusu 75 milyon 627 bin 413 iken toplam araç sayımız ise 17 milyon 33 bin 413'e yükselmiş. Aynı yıl toplamda 1 milyon 296 bin 634 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Bu artışa rağmen kazalarda gerçekleşen ölüm sayısı önceki yıla göre 85 kişi azalarak 3 bin 750 oldu. 268 bin 79 kişi ise yaralandı.

2013 yılında ülkemizin nüfusu 76 milyon 677 bin 864 iken toplam araç sayımız ise 17 milyon 939 bin 447'e yükselmiş. Aynı yıl trafik kazalarında da 90 bin azalış meydana gelerek 1 milyon 207 bin 354 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Bu artışa rağmen kazalarda gerçekleşen ölüm sayısı önceki yıla göre 65 kişi azalarak 3 bin 685 oldu. 274 bin 829 kişi ise yaralandı.

2014 yılında ülkemizin nüfusu 77 milyon 695 bin 904 iken toplam araç sayımız ise 18 milyon 828 bin 721'e yükselmiş. Aynı yıl trafik kazalarında da 8 bin 344 azalış meydana gelerek 1 milyon 199 bin 10 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Bu artışa rağmen kazalarda gerçekleşen ölüm sayısı önceki yıla göre 161 kişi azalarak 3 bin 524 oldu. 285 bin 59 kişi ise yaralandı.

2015 yılında ülkemizin nüfusu 78 milyon 741 bin 53 iken toplam araç sayımız ise 19 milyon 994 bin 472'e yükselmiş. Aynı yıl 1 milyon 313 bin 359 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Kazalarda ölen sayısı 3 bin 831, yaralanan sayısı ise 304 bin 421 olmuş.

2016 yılında ülkemizin nüfusu 79 milyon 814 bin 871 iken toplam araç sayımız ise 21 milyon 90 bin 424'e yükselmiş. Aynı yıl 1 milyon 400 bin kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Kazalarda ölen sayısı bir önceki yıla göre 338 kişi azalarak 3 bin 493, yaralanan sayısı da azalarak 303 bin 812 olmuş.

2017 yılında ülkemizin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken toplam araç sayımız ise 22 milyon 218 bin 945'e yükselmiş. Aynı yıl kazalar yaklaşık 200 bin azalarak 1 milyon 202 bin 716 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi hem nüfusumuz hem araç sayımız yaklaşık 1 milyon artmış. Kazalarda ölen sayısı bir önceki yıla göre 41 kişi artarak 3 bin 534, yaralanan sayısı da 303 bin 383 kişi olmuş.

2018 yılında ülkemizin nüfusu 82 milyon 3 bin 525 iken toplam araç sayımız ise 22 milyon 865 bin 921'e yükselmiş. Aynı yıl kazalar yaklaşık 200 bin azalarak 1 milyon 229 bin 364 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi nüfusumuz yaklaşık 1 milyon artmış. Kazalarda ölen sayısı bir önceki yıla göre 166 kişi azalarak 3 bin 368, yaralanan sayısı da 307 bin 71 olmuş.

2019 yılında ülkemizin nüfusu 83 milyon 154 bin 975 iken toplam araç sayımız ise 23 milyon 156 bin 975'e yükselmiş. Aynı yıl kazalar 61 bin 220 azalarak 1 milyon 168 bin 144 kaza meydana geldi. Yine bir önceki yıl gibi nüfusumuz ve araç sayısı yaklaşık 1 milyon artmış. Kazalarda ölen sayısı bir önceki yıla göre 844 kişi azalarak 2 bin 524, yaralanan sayısı da azalarak 283 bin 234 olmuş.

Toplam nüfusun araç sahipliği oranı yüzde 24

Türkiye'nin son 11 yılda nüfusu incelendiğinde ise, 2009 yılında 72,5 milyon olan rakam geçtiğimiz yıl yüzde 12,75 artarak 83,2 olarak gerçekleşti. Bahsedilen yıllar içerisinde toplam nüfusun araç sahipliği oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Yıllar bazında araç sayısı yüzde 61 arttı

Türkiye'deki araç sayısının 2009 yılından 2019 yılına kadar kademeli olarak arttığını görebiliyoruz. 2009 yılında 14 milyon 316 bin adet araç sayısı, geçtiğimiz yıl 23 milyon 156 bin olarak geçekleşti. Araç sayısında 2009 yılına göre yüzde 61 oranında artış göze çarpıyor. Buna paralel olarak Türkiye nüfusunda da 2009 yılına göre ciddi oranda artış göze çarptı. 2009 yılında 72,5 milyon olan Türkiye nüfus rakamı geçtiğimiz yıl yüzde 12,75 artarak 83,2 olarak gerçekleşti.