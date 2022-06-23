Emniyet'ten Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınını söndürme çalışmaları için birçok ilden görevlendirilme yapıldığı bildirildi. Takviye ekiplerin sayıları şöyle açıklandı:

“Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 280 personel görevlendirilmiştir. Marmaris İlçesinde yapılacak olan çalışmalara takviye olması amacıyla; Afyon ilinden 1 TOMA ve 2 personel, Denizli ilinden 1 TOMA ve 2 personel, İzmir ilinden 8 TOMA ve 16 personel, Manisa ilinden 2 TOMA ve 4 personel, Aydın ilinden 4 TOMA ve 8 personel olmak üzere toplam 16 TOMA ve 32 personel görevlendirmesi yapılmıştır.”

Ali Nargüner