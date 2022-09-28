Emniyetten polis maaş promosyonu hakkında açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere ödenecek maaş promosyonun 3 yıl için toplam 27 bin lira olacağını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, maaş promosyonu ile görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, “Yeni promosyon, protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir” denildi.

Ali Nargüner

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