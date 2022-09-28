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Emniyetten polis maaş promosyonu hakkında açıklama!

Emniyetten polis maaş promosyonu hakkında açıklama!
Emniyetten polis maaş promosyonu hakkında açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), revize edilen polis maaş protokolü ile ilgili her personele 3 yıl için toplam 27 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere ödenecek maaş promosyonun 3 yıl için toplam 27 bin lira olacağını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, maaş promosyonu ile görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, “Yeni promosyon, protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir” denildi.

Ali Nargüner

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