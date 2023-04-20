Emrah Ormanoğlu: 'Boş dönmemek de benim için çok önemliydi'

Emrah Ormanoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Mücadelenin ardından duygularını paylaşan Emrah Ormanoğlu, şampiyonaya altın madalya için geldiğini ancak bronz madalya kazanmanın da çok önemli olduğunu belirterek, “Tabii ki benim de bütün takım gibi hedefim şampiyonluktu. Buraya altın madalya için gelmiştim. Ama boş dönmemek de benim için çok önemliydi. Çünkü büyüklerde ilk madalyam. U-23'de şampiyon olmuştum ama büyüklerde henüz madalyam yoktu. Bu ilk madalyam oldu. Hatalarımdan ders çıkarıp, daha iyi bir şekilde döneceğim” diye konuştu. Destek olanlara teşekkür eden Ormanoğlu, “Başta ailem olmak üzere tüm halkımıza, yanımda olan antrenörlerime, abilerime, kardeşlerime, hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Muhammed Demir hocama da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bu başarımda onun da çok emeği var. Emeğini, desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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