Emre Akbaba ameliyat oldu

Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Emre Akbaba, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital‘da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce ve Liv Hospital doktorlarından Prof. Dr. Erden Ertürer tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi. Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Emre Akbaba, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital‘da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce ve Liv Hospital doktorlarından Prof. Dr. Erden Ertürer tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.