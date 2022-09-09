Emre Akbaba'nın yeni kulübü belli oldu!

Transfer döneminin son gününde kadrosunu flaş isimlerle güçlendiren Galatasaray'da bir yandan ayrılıklar da yaşanıyor. Ömer Bayram'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran, Emre Kılınç'ı ve Taylan Antalyalı'yı Ankaragücü'ne, Luyindama'yı Antalyaspor'a, Oğulcan Çağlayan'ı Giresunspor'a kiralayan Aslan, Emre Akbaba'yı bonservisiyle gönderdi.

Galatasaray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada,''Profesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adana Demirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adana Demirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin \%50'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Emre Akbaba, Adana Demirspor'da eski takım arkadaşları Belhanda, Onyekuru ve Ndiaye ile birlikte aynı takımın başarısı için ter dökecek.