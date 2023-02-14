Emre Aşık, milli takım formasını depremzedeler için hediye etti

Galatasaray'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Emre Aşık da katıldı. Aşık, stadyumdaki yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi. Eski milli futbolcu, ayrıca açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılılar tarafından düzenlenecek müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.