Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası 2,5 yıl sürmüştü. Çekişmeli geçen boşanma davası ve ikilinin arasında olan olaylar günlerce gündemden düşmemişti. Boşanma ve velayet davalarının devam ettiği sırada Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak hakarette bulunup tehdit etmişti. Aşık'ın avukat Sadıkahmet ile davalık oldu. Hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçundan dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yağmur Sarnıç, hakkında bulunan yakalama kararı çerçevesinde bugün Küçükçekmece'de yakalandı.

6 SUÇTAN YAKALAMA

Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 6 farklı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sarnıç'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bakırköy'de ifadesini veren Sarnıç'ın Beykoz ve Çağlayan Adliyesi'nde de ifade vereceği öğrenildi.