Emre Belözoğlu: 'Bizim hedefimiz ilk üç içerisinde olmak'



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, son senenin şampiyon takımıyla oynadıklarını belirterek, "Karşımızda son senenin şampiyonu, çok önemli bir takım ile oynadık. Bizim adımıza sonuç itibarıyla üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Oyunun belli bölümlerinde oyuna dahil olduk. Oyunun ikinci yarısında futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş olduğu oyuna bağlılıkları ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama futbolda bunlar var. Bizim önümüzde çok daha maçımız var ve bu ligin ilk üçünde kalmayı hedefliyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne Konferans Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek var. Bugün için üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Trabzonspor tebrik ederim" dedi.

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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