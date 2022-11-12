Emre Belözoğlu: 'Bizim için çok acı verici, kötü bir gece'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir evinde karşılaştığı Galatasaray'a 7-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Takımım adına, kendi adıma çok üzgünüm. Bizim için çok acı bir ders oldu. Bu arkadaşlar sezon başında gelebileceğimiz seviyeyi de gösterdi ama oyuna bağlı kalmayıp, hepimize seviyemizi gösterdiği maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu sezonki 25. maçlarını oynadıklarını belirten Belözoğlu, "25. maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra, çok değişik bir maç oldu. Bizim dışımızda da ülkede bu skoru hayal etmiyordu diye düşünüyorum. Çok ciddi bireysel hatalar var yediğimiz gollerde. Bunun sorumluluğunu da ben alıyorum. Bu oyun bize başarıyı da getirdi. İçinde bazen böyle oyuncu performanslarının dalgalanmasıyla beraber yaşayacağımı sıkıntıları da hissediyordum.

Hatay maçı için yediğimi goller başka bir senaryonun golleriydi. Bugün yediğimi goller bence çok acı bir hikayenin gerçeğiydi. Hepimize seviyelerimizi gösteren bir maç oldu. Seviyemiz derken yanlış anlaşılmasın. Neler yapabileceğimizi gösterdik aslında. En ufacık boşlamada böylesine yüksek kaliteli oyuncuları olan takımlara karşı nasıl duruma düşebileceğimizi de yaşamış olduk" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort



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