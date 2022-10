Emre Belözoğlu: 'Bugün daha iyisini yapabilirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, “Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizler üzgünüz. Oyunun ritmini belirlediğimiz dakikalarda gidişattan memnundum. İkinci yarının başında yine istediğimiz tempoda gidiyorduk. Rakip hamleler yaptı, karşılığını aldı. Bizler alamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sadece 1 maç kaybettik. Çok daha domine edebileceğimiz, bize alanlar bırakan bir rakibe karşı daha iyisini yapabilirdik. Bu maçtan dersler çıkararak bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynarız” diye konuştu. Keny yerine Okaka tercihini değerlendirerek devam eden Emre Belözoğlu, “Beşiktaş stoperlerini açan yapıda, Fenerbahçe 3 stoperle oynuyor. Geçişleri kullanmak istedik. Beki beke çıkaran bir oyun anlayışı var Fenerbahçe'nin. Güçlü ama zaafları olan bir oyunu var. Bunu değerlendirmek istedik ama sonuç çıkaramadık. Fenerbahçe, 50 bin taraftarının gücünü bize hissettirdi. Okaka tercihim bundan dolayıydı. Biz maça ikinci yarıda da iyi başladık. Rakip hoca hamleler yaptı, ben hamleler yaptım. Öndeki 3 oyuncuyu değiştirdi rakip. Stoperlere de kenar oyuncularımız baskı yapıyordu. Hamlelerden sonra bizim adımıza oyun geriye gitti” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe'nin oyunu güçlü ama, bunu değerlendirecek takımlar var”

Mounir'in sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımdan uzak kaldığını söyleye Emre Belözoğlu, “Sakatlıklar vardı. Bunlar bahane değil tabi. Ben 70. dakikaya kadar oyundan memnundum. Bire birde güçlü oyuncuları tercih etmek istedim. Okaka da pivot görevini yaptı. Çıkan pozisyonlar var, değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Hamleler için belki biraz daha bekleyebilirdim. Hatta erken hamle yapmış olabilirdim. Değişiklik yapmadan oyunu belki 80-85'lere kadar tutabilirdim belki” dedi. Fenerbahçe'ye kazandırdığı İsmail Yüksek hakkında da konuşan Belözoğlu, “Kulüpler, camialar, yöneticiler, hocalar oyuncular için ‘Onu ben kazandırdım' diye kolay cümleler kurabilir. İsmail çok yetenekli oyuncu. Transferinde menajerinin, oyuncunun, Ali Koç'un payı var. Ben o dönem sportif direktördüm. Biz genelde iyi işleri sahiplenmiyoruz, kötü olanları üstümüze alıyoruz. Aynı mevkide oynayan bir abisi olarak, İsmail'in performansı beni mutlu ediyor. Önünde çok uzun yolu olan, hayatının merkezine futbolu koyması gereken süreçleri var. Futbol ciddi bir meslektir. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, kendisini geliştirmek ve Fenerbahçe'ye hizmet etmek isteyen birisi. Onun başarılı olması beni mutlu ediyor” dedi. Kazanmak üzere planlar yaptıklarının da altını çizen genç çalıştırıcı, “Biz kazanmak üzere plan yapıyoruz. Beraberliği korumayı düşünmüyoruz ama bazen ister istemez oyun sizi oraya götürür. İstediğiniz kadar üretmeye çalışın, futbolcuların bireysel duyguları bu şekilde ortaya çıkabilir. Ama oyuncuların isteği ve arzusunu bu şekilde görmedim. Baskı yediğimiz anlarda bile doğru pası verebilseydik, daha farklı olur. Fenerbahçe'nin oyunu güçlü ama doğru değerlendirecek takımlar için de fırsat doğurabilecek bir oyunu var. Onların planı bugün işledi” açıklamasını yaptı.

“Çok iyi bir kadrom olduğunu düşünüyorum”

Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarının her zaman gönlünde olacağını söyleyen Emre Belözoğlu, “Burada yaşadığım günler her zaman eşsiz olacak. Fenerbahçe iyi bir sinerji oluşturmuş. Uzun zamandır şampiyonluk gelmiyor, bu da camiada bir sabırsızlık getiriyor. Şu anda kazanıyorlar. Her sene 7-8 oyuncu takıma dahil oluyor. Bu sene kalibresi çok yüksek oyuncular geldi. Başarılı gidiyorlar ama sezon çok uzun. Bu sene 3-4 takımın dahil olacağı bir yarış olacaktır. Fenerbahçe'nin taraftarıyla bütünleştiğini söyleyebilirim” dedi. İyi bir kadrosunun olduğunun da altını çizen başarılı hoca, “Benim iyi bir kadrom olduğunu düşünüyorum. 20 maçlık periyotta en çok puan toplayan takımız. Geçen seneden 9 maçı da kattığımızda 30 maçlık bir süreçten bahsediyoruz. Gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe'nin bütçesiyle bizi karşılaştırmamak lazım. Ama oyun önemli. Beşiktaş maçında hamleleri yaptıktan sonra oyun geriye gitti. Bugün de öyle oldu. Ben elimdeki kadro için rotasyon kelimesini hiç kullanmadım. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yaptılar. Takım ligde ve Avrupa'da iyi gidiyor. Elimde güçlü bir kadro var. Defansta sakatlıklar olması bizi olumsuz etkiledi. Bugün savunmada Mahmut'u kullandık. Hemen hemen her oyuncudan verim aldığımızı düşünüyorum ben” diyerek devam etti.

“Hedefimiz son 16'ya kalmak”

Fenerbahçe'nin hamle yapmasına karşın düzensel anlamda bir değişiklik yapmadığını söyleyen Emre Belözoğlu, “Rakibimiz oyuncu hamleleri yaptı. Baskıyı sert yaptığımızda istediğimiz yerlere de yönlendirdik. Aralarda açılan mesafeleri değerlendirdik. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. 45-65 arasında oyunda net şekilde vardık ve oyun bize doğru dönüyordu. Fenerbahçe'nin bizi sıkıştırdığı anlarda arkaları kullanmamız gerekirken, tercih ettiğimiz oyuncu profilleri topu ayağına isteyen oyunculardı. Fenerbahçe'nin baskı yaptığı alanlara doğru topu aldık ve baskın göründüler. Duran top organizasyonu yüksek bir takım. Bizim oyuncu tercihimiz ve oyuncuların biraz da oyuna karşı yaptıkları alışkanlıkları, bizi bu duruma getirdi diye düşünüyorum” dedi. Son olarak Avrupa arenası için konuşan Emre Belözoğlu, “Başakşehir olarak Avrupa'da çok önemli işler yaptık. Ülke puanına Fenerbahçe ile berber en çok hizmet eden biziz. Şu anda hedefimiz son 16. Takımımız, organizasyona sadık kaldığı süreççe biz her rakiple başa baş oynarız. Ben oyuncu grubuna güveniyorum. Kim çıkarsa çıksın herkesle mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ama öncelikli hedef son 16. Bunu başarmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol

