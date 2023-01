Emre Belözoğlu: 'Çalıştığımız her şeyin karşılığını aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok net bir galibiyet aldıklarını aktaran Belözoğlu, "Maçın ilk 60-70. dakikası çok net oyun ve çok net skor ortaya çıktı. Skoru daha da arttırabilirdik. İyi çalışmıştık maçtan önce. Topun bizde ve rakipte olduğu planlarımız çok net bir şekilde işledi. Oyuncularımız gösterdiğimiz her şeyi uygulamaya çalıştılar. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bütün antrenmanlarda çalıştığımız her şeyin karşılığını aldık. Oyuncularımın da isteği, arzusu ve enerjisi yüksek, bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra haftalarda Konyaspor'a başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"Bugün, yarın kulübümüz bir orta saha oyuncusu açıklayacaktır"

"Orta sahaya transfer yapılacak mı?" diye sorulması üzerine Belözoğlu, "Bugün, yarın kulübümüz bir orta saha oyuncusu açıklayacaktır. Kafamızda bir oyuncu var. Bir planımız vardı zaten. Özellikle Yousuf sonrasında, son aşamada olduğunu düşünüyorum. Daha her şey net olmasa da, bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz. Yapmak için değil de, takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek, oyuncu arkadaşlarla beraber aynı hedefte buluşacak. Tabii ki yetenekli, oyunumuzu oynamaya potansiyeli olan, kalibresi olan 1-2 oyuncuyu takıma katmayı düşünüyoruz. Ama şu an oyuncularımın gösterdiği performans, ortaya koydukları enerji, gayet memnun edici ve bütün takımı tebrik ediyorum. Ön alanda oynayabilecek, farklı mevkilerde oynayabilecek oyuncu olabilir. Merkeze de bir tane oyuncu şu an için düşünüyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Tabii ki devre arasında yapacağımız hamleler, sezon başı gibi olmuyor. Bu yüzden oyuncu almak yerine daha net oyuncu almak istiyoruz. Takıma uyum sağlayabilecek oyuncular üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Traore'nin sakatlığı hem de geleceği bu hafta netleşir"

"Bertrand Traore'nin sakatlık durumuyla ilgili yöneltilen soruya Belözoğlu, "Dizinde bir problemi var Traore'nin, aynı zamanda kendisiyle alakalı yurt dışında tedavi görme süreci oldu. Önümüzdeki haftaya onun durumu da netleşir. Traore'nin sakatlığı, hem de geleceği bu hafta netleşir" cevabını verdi.

Enes Gümüş - Furkan Kayıkci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.