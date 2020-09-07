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Emre Belözoğlu, Cenk Tosun için görüşmelere başladı

Emre Belözoğlu, Cenk Tosun için görüşmelere başladı
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun için görüşmelere başladı

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi. İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.

29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Ozan Buğra Koşar

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