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Emre Belözoğlu: 'Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz, bunu da başaracak gücümüz var'

Emre Belözoğlu: 'Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz, bunu da başaracak gücümüz var'
Emre Belözoğlu: 'Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz, bunu da başaracak gücümüz var'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gruptan birinci çıkmak istediklerini ve bunu da başaracak güçleri olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu: 'Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz, bunu da başaracak gücümüz var' - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir yarın evinde Letonya ekibi Rigas FS ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Avrupa'daki konumumuzu netleştirecek ve son 16'ya kalma adına çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Kazanabilecek gücümüz de var. Kendi oyununu bağlı yönlerini biliyoruz. İlk maçtan da çıkaracağımız tecrübeler var. Yarın kazanıp, gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahip olduklarını söyleyen Belözoğlu, "Buna benzer çok maçlar da oynadık. Gol gelmeyince bu şekilde bu şekilde algılanabiliyor. Riga maçı dahil, 38. saniyede net karşı karşıya pozisyonumuz var. Puan kayıpları olacak, kaybedeceğimiz maçlar olacak. İnandığımız oyuna, bugüne kadar bu başarıya getiren oyun sarılmaya devam edeceğiz. İyi bir oyuncu grubu var. Kendi içimizde değerlendirmeler yaptığımızda, çok doğru yolda ilerleyen bir takımımız var. Yarın deplasmandaki maç benzeri olacak ama skor farklı olacak. Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz. Bunu da başaracak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

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