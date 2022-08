Emre Belözoğlu: 'Her maçı kazanmak için oynayacağız'

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de bugün gerçekleştiren antrenman öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Takımın yeni transferi Kenny ile ilgili konuşan Belözoğlu, “Bizim adımıza ve Bandırma adına hayırlı olsun. Beşiktaş ile olan görüşmelerde dahil değildik. Kafamızda düşünüyorduk. Beşiktaş ile anlaşma süreci ilerlemeyince devreye girdik. Birkaç kere görüşme şansımız oldu. Geçen senenin 1. Lig'de en değerli oyuncularından birisi. Bizim oyunumuza uygun olduğunu düşündüğümüz, gelişim gösterebilecek bir isim. Büyük takımlarda rahatlıkla oynayacak bir isim. Gelişimini izleyeceğiz. Kendisinden beklentimiz var ve genç, dinamik takım kuruyoruz. Büyük takımlarla yarışabilecek Avrupa'da da, ligde de takım kurduk. İki taraf için de hayırlısı olsun. Değerli oyuncular transfer ettik, genç oyuncular transfer ettik. Hepsine baktığımızda takım yaş ortalamasını düşürdüler, hem de maliyet anlamında da birkaç sene öncesine göre daha derli toplu gidiyoruz. Kulübün gerçeklerini göz ardı edemeyiz. Bugün kulüpler geçmişte bir maçtan sonra 750, 800 bin Euro kazanıyordu, şimdi 100 bine düştü. İyi planlama yapmamız gerekiyor” dedi.

“Avrupa maçlarına değer vermemiz gerekiyor”

İyi ve kaliteli oyunculardan oluşan takımları olduğunu ifade eden Belözoğlu, “Herkesle mücadele edecek takımımız var. Üç kulvarda da mücadele edeceğimiz 23, 24 eş değer oyuncumuz var. Rotasyon derdimiz yok. Her maçı kazanmak için, özellikle Avrupa kupalarında ülke puanına katkı anlamında sonuna kadar zorlayacağız. Bu sene kendi kategorisinde tek katılan şampiyonaya takım biz olduk. Bu anlamda mutluyuz. Diğer takımlarımızda Avrupa da devam ediyorlar. İnşallah Türk futboluna hizmet ederiz. Baktığınızda İsrail ve Belçika'nın gerisindeydik. İki takımı da eleyerek önemli bir iş yaptık. Diğer takımlarda bunları değerlendirecektir. Türk futbolu kritik bir eşik yaşıyor. Avrupa maçlarına değer vermemiz gerekiyor. Tüm oyuncularımdan faydalanacağım” ifadelerini kullandı.

“Hatalardan ders çıkartırsak, şampiyonalarda yer alabilecek takımları, oyuncuları yetiştiririz”

27 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımının yer almaması ile ilgili genç teknik adam, “Türkiye çok önemli genç bir ülke. Yatırımları olan, devletin desteklediği bir ülke. Ama herkesin, yöneticilerin, sporcuların, futbolun içinde yer almış herkesin şapkasını önüne koyması gereken bir süreç. Gelişim tek taraflı olmuyor birbirimizi de geliştirmemiz gerekiyor, bütün fotoğrafa bakmamız lazım. Belçika Ligi'nde 4'te 4 yapmış takımla oynadık, ama ligde maçlarını federasyonları ertelemişti. Ama Türkiye'de her şey bence çok rekabet merkezli gidiyor, kendi maçını düşünüyor. Biraz beraber hareket edersek toparlanmayacak bir süreç değil. İyi takımlarımızı, iyi hocalarımızla gelişen bir yapı var. Önümüzdeki süreçte hatalarımızdan ders çıkartarak hareket edersek tekrar en iyi şampiyonalarda yer alabilecek takımları oyuncuları yetiştiririz” diye konuştu.

“Pro Lisans aldıktan sonra eğitime devam edeceğim”

Pro Lisansla ilgili soruya cevap veren Emre Belözoğlu, “Pro lisansla gündeme geliyorum. 1, 2 haftaya kadar sonlanacak. Başka polemik oluştururlar benle alakalı. Eğitim çok önemli. Teknik adamlık bir süreç, istediğiniz kadar lisansları alsanız da çok maç hazırlığınızın, iyi bir ekibinizin olması gerekiyor. Futbolculuğumu 4, 5 senesinde bu anlamda yatırımlar yaptım. Eksiklerim hala var. Birbirimizi geliştirmek zorundayız. Ben Pro lisansımı aldıktan sonra eğitime devam etmem, kendimi geliştirmem gerekiyor. Onu almak yetmiyor, uzun süre hizmet etmek, Avrupa'da hizmet etmek arzusu içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

“Her maçı kazanmak için oynayacağız”

Adım adım gitmeleri gerektiğini ifade eden Belözoğlu, “Sezona iyi başlamış takımım var ama bunu bütün sezona yaymak istiyoruz. Avrupa Kupaları'nda lig merkezli gelirlere baktığınızda Avrupa Kupası'nın gelirlerinin altına kalıyor. Orada maçlar kazanıp kulübümüze maddi, ülkemize puansal olarak hizmet etmek istiyoruz. İlk hedefimiz gruplardan çıkmak. Kolay olmayacak, her maç zor ama her maçı kazanmak isteyen takımım olacak. O günkü şartlar, oyuncuların performansı gibi parametreler var. Elimden geldiğince her maçı kazanmak için oynayacağım. Tek hedefimiz var. Takım olarak, ekip olarak Alanyaspor maçını kazanmak için çalışmak” dedi.

“Mesut'a burada yardımcı olacağız”

Mesut Özil transferi ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu, “Mesut çok yakından tanıdığım bir kardeşim. Dünya futbolunda Real Madrid'de, Arsenal'de oynamış, Dünya Kupası kaldırmış değerli bir oyuncu. Mesut'un kariyer finalinin çok daha iyi bitmesine inandığımı söyledim. Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamamış olabilir. Ama ben Mesut'un burada mutlu olabileceğini, sadece futbola kafasını verip takıma destek olacağını düşündüğüm için istedim, o da bizi istedi. Birbirimize iyi geleceğiz. Burada ona yardımcı olacağız. Ondan ne alabileceğini çok iyi biliyorum. İnşallah o da karşılığını verecektir. Ben Mesut'tan Başakşehir'in çok iyi bir geri bildirim alacağını düşünüyorum” diye konuştu.