Emre Belözoğlu ilk maçında kazandı! Hem Samatta hem Fenerbahçe geri döndü: 1-0

FENERBAHÇE 1-0 DENiZLiSPOR

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

18. dakikada orta sahada Sagal'ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko'nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Pelkas'ın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top defansa çarparak yön değiştirdi ve direkten döndü. Pozisyonun devamında Attila Szalai'nin sağ taraftan ortasında defanstan seken topu ceza yayında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

55. dakikada sol kanatta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası içine girip sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

64. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mbwana Samatta'nın kafa vuruşunda arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada Caner Erkin'in pasında sol kanatta topu alan Enner Valencia'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

84. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza yayında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır VAR'dan pozisyonu dinledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Jose Sosa dk. 88 ?), Enner Valencia (Mame Thiam dk. 88 ?), Sinan Gümüş (Bright Osayi-Samuel dk. 63), Dimitrios Pelkas (İrfan Can Kahveci dk. 63), Mbwana Samatta (Mert Hakan Yandaş dk. 90+4 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Filip Novak

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Hasan Ayaroğlu dk. 87 ?), Murawski, Diskerud (Muris Mesanovic dk. 74 ?), Bakalorz, Hadi Sacko (Dossevi dk. 63), Angelo Sagal, Hugo Rodallega

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Veton Tusha, Görkem Can, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Mbwana Samatta (dk. 64) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Samatta'dan 70 gün sonra gol

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, Süper Lig'de 70 gün sonra gol attı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta 70 gün sonra ligde golle tanıştı. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Samatta topu ağlarla buluştururken, gol sevincini Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte yaşadı. Samatta, 90+4. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Haftanın kazananı Fenerbahçe

Süper Lig'de oynanan 32. hafta müsabakalarında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakiplerinin kaybettiği haftanın kazananı oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde haftanın kazananı oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 ve Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetmesinin ardından Denizlispor maçına 3 puan hedefiyle çıkan sarı-lacivertli ekip, yeşil-siyahlıları sahasında 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.

Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahada 65 gün sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken 65 gün sonra iç sahada galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler 30 Ocak 2021'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmiş ve bu maçın ardından oynanan 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

6' Sol kanattan Caner'in sert ortasında top kaleci Cenk'te kaldı.