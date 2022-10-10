Emre Belözoğlu: 'Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, “Kazanmak istediğimiz ve bu yönde planlama yaptığımız bir maçtı. Ama son 2 haftadır oyunun, sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi. Bugün bize hem mesafe hem de alan veren bir rakibe karşı pozisyon üretebilirdik. Son 2 haftadaki gibi hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Rakip çok gelmeyi tercih etmedi, oyun anlayışı böyleydi. Geldikleri pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor'u tebrik ediyorum ilk galibiyetlerini aldılar, biz de ilk kez yenildik. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren oyuncularla, bundan keyif alan oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz. Kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada da bizim tercihlerde hatalarımız oldu. Pozisyonumuzu ligde ve Avrupa'da koruyup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın



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