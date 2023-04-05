Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadyumu'nda karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu müsabakanın 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

42 yaşındaki teknik direktör son olarak Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının devre arasında da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Oğuzhan Ort



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.