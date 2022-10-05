Emre Belözoğlu Riga maçında yer almayabilir

Medipol Başakşehir A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Riga ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, Letonya'ya gidemedi. Belözoğlu hastalığı atlatması durumunda Letonya'ya gidecek aksi taktirde takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer görev yapacak.

Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu'nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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