Emre Belözoğlu: "Sezonu kupa ile kapatmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sezonun ligde son maçını oynadık. Geçen sene ligi 65 puanla bitirdik. Geldiğimizde 59 puan topladık. Bu sene 62 puanla bitirdik. Ortalama olarak bence kötü değil, lig adına değerlendirme yaptığımızda. Bizim için sezonun geneline baktığımızda 10 puan daha toplayabilirdik. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sezonu hazirana taşıdık. İnşallah haziranın 11'inde kupa ile sezonu kapatmak istiyoruz. Kolay bir sene olmadı. Dünya Kupası arası, deprem felaketinden dolayı kolay konsantre olamadığımız süreçlerdi. Sezona iyi başladık, iyi bitirdik diye düşünüyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi iyi temsil ettik. Kupada da finale kaldık. Emeği geçen futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim" diye konuştu.

Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalinin sorulması üzerine Belözoğlu, "Kulübümüzün bir geleneği var. Kurulduğu günden beri yüzde 80-90 oranında Avrupa kupalarına katıldı. Avrupa kupalarında önemli işler yaptık. Belki kulüp kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı, Avrupa kupalarında. Lig kupamız var. Bizle beraber Türkiye Kupamız da olsun istiyorum. Benim adıma kolay maç olmayacak. Sahadaki oyuncularım adına kolay maç olmayacak. Avrupa kupalarına katılmak için vesile olmasını istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Finaller her zaman zordur. İyi motive olanın, iyi hazırlananın 1 adım olduğu maçlardır. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kupayı kazana taraf olan olmak istiyoruz" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Yunus Emre Öztaş



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