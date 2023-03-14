Emre Belözoğlu: 'Türk futbolu adına önemli bir maça çıkacağız'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Gent ile sahasında karşılaşacak Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu basın toplantısı düzenledi. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında takımının performansını beğendiğini dile getirerek, “Bu şekilde disipli olarak çalışmalarımıza devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlayacağız” dedi. Belçika temsilcisi Gent ile 1-1'lik skorun rövanşında turu almak istediklerini dile getiren Emre Belözoğlu, “Kulübümüz tarihi bir maça çıkıyor. Belki de kulüp tarihimizin en önemli maçına çıkacağız. Elimizden geldiğince bu maçı kazanıp turu geçmek istiyoruz. Ülkemize çeyrek finali, ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz' mottosuyla turu getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Puan kayıplarımız bazen performans bazen de dış etkenler yüzünden”

Çok fazla aranın yaşandığı bir sezon olduğunu söyleyen genç teknik adam, “Bu sezon oyuncularım iyi işler çıkarıyor. Oyuncularımdan ayrılanlar, aramıza yeni katılanlar oluyor. İçerisinde bulunduğumuz sezonda milli takım, Dünya Kupası araları oldu. Ayrıca yaşanılan deprem felaketi sebebiyle de bir ara oldu. Bu boşluklardan sadece biz değil diğer kulüpler de etkilendi. Biz de takım olarak iyi başladığımız bir sezonda bu durumdan olumsuz etkilenen ekiplerden bir tanesiyiz. Ligde puan kayıplarının bazen bizim performansımıza bazen de dış etkenlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Biz takım olarak kazanma kültürümüze devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

“Türk futbolu adına önemli bir maça çıkacağız”

Oynadıkları her maça aynı ciddiyet ile hazırlandıklarını söyleyen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, “Biz Beşiktaş maçını da çok önemsedik ve ona göre hazırlandık ve en iyi 11'imiz ile çıktık. Ben oyuncularımın birbirine denk oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bizim ve Türk futbolu için önemli bir müsabakaya çıkacağımızı biliyoruz. Rakibim çok geniş olmayan ama elit oyuncuları barındıran kadroya sahip bir ekip. Onlara karşı önlemlerimi aldık. Rakibin hareketli oyununa karşılık vereceğimiz, denk bir mücadele olacağını düşünüyorum. Birkaç oyuncumuzun ufak tefek ağrıları var. Onların durumu da yapacağımız son antrenmandan sonra belli olacak. Yarın karşımızda dirençli ve oturmuş, düzenli bir takım olacak. Bizim direncimiz bizi tura daha yakın gösteriyor ama yarın kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Kupada daha yüksek hedeflerden bahsetmek için önce yarın kazanmamız ve turu geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Yarın çeyrek final gelirse, teknik adamlık hedeflerim de değişecek”

Öncelikli hedeflerinin Gent'i eleyerek Türk halkına çeyrek finali armağan etmek olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Futbolculuk kariyerim boyunca birçok çeyrek final, yarı final ve finalde görev aldım. Ben teknik adamlığı çok seviyorum. Hatta bazen futbolculuk yıllarımdan daha çok keyif alıyorum diyebilirim. Teknik Direktörlüğümün ikinci yılında Avrupa'da çeyrek final görme şansım var. Nasip olurda yarın bu başarıyı yakalarsam ben de artık teknik direktörlük kariyerimdeki hedeflerimi bir sonraki aşamaya getirebilirim” şeklinde konuştu.

“Kızlarımın önünde bana ve anneme küfür edilmesi şerefli bir davranış değil”

Beşiktaş maçı ile ilgili hala kızgınlığının geçmediğini dile getiren Belözoğlu, “Orada bana değil anneme, eşime ve maçı izleyen kızlarıma karşı saygısızlık yapıldı. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var. Beşiktaş hem taraftar hem de yönetim olarak sürekli şereften bahsediyor. Benim bahsettiğim, üzerine basmak istediğim konu da bu. Benim kızlarımın önünde bana ve anneme küfür edilmesi şerefli bir davranış mı sizce? Benim maç sonrası yaptığım açıklamaların farklı yerlere çekildiğini düşünüyorum. İnsanların sürecin nasıl buraya geldiğine bakması, yaşadığım haksızlığı bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yunus Kılıç - Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın

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