Emre Belözoğlu'ndan kadroda 1 değişiklik

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları Ümraniyespor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 1 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Antalyaspor karşısında Ahmed Touba'nın yerine Duarte'ye görev verdi.

Turuncu-laciverliler, Antalyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Volkan Bababacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Mounir Chouiar ve Stefano Okaka”

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.