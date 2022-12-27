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Emre Belözoğlu'ndan kadroda 1 değişiklik

Emre Belözoğlu'ndan kadroda 1 değişiklik
Emre Belözoğlu'ndan kadroda 1 değişiklik

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Ümraniyespor maçına göre Antalyaspor karşısına 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları Ümraniyespor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 1 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Antalyaspor karşısında Ahmed Touba'nın yerine Duarte'ye görev verdi.

Turuncu-laciverliler, Antalyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Volkan Bababacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Mounir Chouiar ve Stefano Okaka”

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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