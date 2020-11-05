Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra istasyon çalışmaları yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü böyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerde antrenmanda eksik futbolcu bulunmazken, Arjantinli futbolcu Jose Sosa, kasığında ağrı hissetmesi sebebiyle antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Sosa takımla çalışmalarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk açıklaması

Antrenman esnasında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, “Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek. Tamamen Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz. Ömer Faruk Beyaz bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. O'nun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum” dedi.

Ozan Buğra Koşar

