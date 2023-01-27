Emre Çolak, İspanya 3. Ligi'ne transfer oldu

Kariyerinde Galatasaray, Başakşehir, Karagümrük, Hatayspor, Deportivo ve Göztepe gibi takımların formalarını giyen Emre Çolak, İspanya 3. Lig 2. Grup ekiplerinden CF Intercity ile sözleşme imzaladı. CF Intercity, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Emre Çolak ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu. Kariyerinde 309 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 27 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. Son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de forma giyen Emre, İzmir ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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