Emre Kara Instagram'da ünlü konuklarla canlı yayınlara devam ediyor

Karantina günlerinde Instagram'da yaptığı canlı yayınlarla Kadir Doğulu, Arda Türkmen, Metin Arolat, Yekta Kopan, Reha Özcan, Wilma Elles, Murat Övüç, Kaan Sekban, Kemal Doğulu, Serdar Ortaç, Betül Demir, Özgün, Deeperise, Ümit Erdim, Merve Oflaz, Celil Nalçakan, İvana Sert, Aşkım Kapışmak, Beren Gökyıldız, Mennan Şahin, Var Böyle Tipler, Şokopop gibi ünlü ve fenomen isimlerle gerçekleştirdiği canlı yayınlarla ses getiren Emre Kara, en son koronayı yenen Burak Akkul & Seda Akkul çiftiyle hastalık süreci ve nasıl yendiklerine dair canlı yayında sohbet etti. Canlı yayınlar onbinlerce kişi tarafından izlendi.



Önümüzdeki günlerde Murat Aygen, Cemre Kemer, Sezgin Yılmaz, Ziynet Sali gibi isimlerle canlı yayınlarına devam edecek olan Emre Kara, yakında açacağı youtube kanalında yeni bir konseptle yayında olacak.



Instagram canlı yayınlarını http://instagr.am/emrekara_e hesabından takip edebilirsiniz.







Emre Kara Kimdir?



Emre Kara 11 Haziran 1991 - Ordu doğumlu. Gazeteci, mühendis ve fotoğrafçı.

Kadir Has Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği ve Berlin HTW Uluslararası İşletme eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mühendis olarak kurumsal kariyerine 2014 yılında Telekomünikasyon sektöründe başladı. Hala devam etmektedir.

Üniversite yıllarında DMC (Doğan Music Company) sanatçılarına albüm kapakları çekerek profesyonel fotoğrafçılığa başladı. Aynı yıllarda araba dergileri ve kadın dergilerinde kapak çekimi ve röportajlar yaparak gazeteciliğe adım attı. Funda Arar, Ferhat Göçer, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, İzzet Çapa, Wilma Elles, Betül Demir gibi isimlerle manşetlik röportajlar yaptı. 2017 yılında İrem Derici ile yaptığı "Estetikten sonra kadınlık oranım \%99.9" başlıklı röportajı günlerce magazin basınının gündeminden inmedi. Bu başarının sonrasında 2019 yılından bugüne Milliyet'te Yaşam kategorisi köşe yazarlığı, 2020 yılında ses getiren Instagram canlı yayınları projesinde her gün Türkiye'nin ünlü isimleriyle röportajlar yapıyor.