Emre Kocadağ: 'Benim adımı kullanarak dedikodu yapmayın'

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuşmalar devam ederken bir genel kurul üyesinin kürsüde yaptığı konuşmada “Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir konuşmasında kulübe 2 milyon TL'lik fatura kestiğini ve sonrasında bunu Emre Kocadağ'a verdiğini söylemişti” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ söz alarak konuya cevap verdi. “Tamer Bey burada ismimi ifade etti” diyerek sözlerine başlayan Kocadağ, “Kendisinin bir iddiası var ve bunu başkasının iddia ettiğini söylüyor. Bunu kanıtlamakla mükellef. İddia sahibinin de kanıtlaması kendisine düşer. Bir fatura kestiğini kendisi beyan etmişti. Kendisinin, ortağının, Fikret Orman'ın o dönemde verdiği beyanlar var, kullandığı kelimeler var. Bu parayla ilgili olarak gelip bunu birisine teslim ettiyse, bunu ona sorabilir. O da zaten dün yanında oturuyordu, büyük ihtimalle ona vermiştir. Hesabını da ona vermiştir. Bu konuda bir bilgim, dahlim yok. Benim adımı anarak burada boşuna dedikodu yapmayın” açıklamalarını yaptı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

