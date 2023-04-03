Emre Kocadağ: 'Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada geri çevirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “10 kişiyle 4 gollü galibiyet almak bizim için sevindirici. Teknik ekip ve oyuncuları tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ettiler. Bütün camiamıza armağan olsun. Ramazan akşamında güzel galibiyet aldık” şeklinde konuştu

“Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi ile geri çevirdik”

Hakem atamalarında manuel zeka kullanıldığını söyleyen Kocadağ, “Bu maçın hakem atamasında sene başında alameti farika var. Yapay zeka uygulaması rafa kaldırıldı. Manuel zeka ile hakem atandı. Bu yapay zekanın sunulduğu dönemde federasyona gittiğimizde alınan puanlarla, hakem değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan hakem o haftaki en zor maça atanacaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hafta ve bu maç için en önemli maçların birine yapay zekayı kullanmadan manuel zeka tarafından atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmeyen bu hakemler her Beşiktaş maçında Beşiktaş aleyhinde kararların vericileri oluyor. Yine şaşırtmadılar. Bizi bu hakemlerle maça çıkarttılar. Biz Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi ile sahada geri çevirdik” ifadelerini kullandı.

“Manuel zekaya gerekli cevabı verdik”

Ligden çekilen takımlarla ilgili verilen kararlara değinen Emre Kocadağ, şu ifadelere yer verdi:

“Son 1 aydır yaşanan deprem nedeniyle liglerden çekilmek durumunda kalan takımların lige yansıması ile ilgili kara alındı. Biz birçok kez kararın adaletli olmadığını tüm kamuoyunun vicdanına uymadığını ifade ettik. Birçok kez bir daha ifade ettik. Kulüpler birliğinde de konuşuldu. Bununla alakalı çok ciddi kamuoyu oluştu. Bugün itibarıyla bu kamuoyu vicdanen adalet çağrısı yapıyor. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor. Adaletli bir karar değil. Bugün yaşananlar devreye giren manuel zeka atadığı hakem yaşanılan maç sonucu ne olursa olsun sonucu bizim için iyi bitti ama yaşananları verilen penaltı verilmeyen ikinci sarı kartları herkes gördü. Bizim aklımıza gelmiyor değil. Beşiktaş'ı yarış dışına itelim bu söylemlerden vazgeçsinler. Yarış dışında kararın değişmesinin de faydası olmaz diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz. Bunu düşünmek istemiyorum ama düşünüyorum. Bunu Beşiktaş taraftarı, camiası tüm spor kamuoyu da düşünüyor ama manuel zekaya gerekli cevabı bugün verdik. Gerekirse bir daha veririz. Birçok kez daha veririz. Beşiktaş büyük camia. Önünü kesmek isteyenlere gerekli yerde gerektiği gibi cevabını veririz. Bugün mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Adaletsiz, vicdanlara sığmayan federasyonun aldığı kararlar için baskımıza şiddetle devam edeceğiz. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Sporla ilgilenen kimsenin vicdanına uymayan bir kara var burada. Bunun değişmesiyle ilgili de tekrara federasyona gerekli başvuruları yağacağız.”

“Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız”

TFF'nin ligden çekilen takımlarla ilgili aldığı kararın değişmesi için mücadele edeceklerini ifade eden Emre Kocadağ, “Kulüpler Birliği'nde deklarasyon yapanlar var, fikrini değiştiren kulüpler var. Maalesef ülkede herkes adalet çağrısı yapıyor ama sıra kendi faydasına geldiği zaman adalet terazisini şaşırıyor. Bazı başkanlar dik duruşlar sergiledi kendi dezavantajları olmasına rağmen. Kaç kulübün isteyip istemediği önemli değil. Federasyon oturacak bu konunun adaletli olarak çözümünü sağlayacak. Bizim puan beklentimiz yok. Sene sonu itibariyle rakiplerimizden daha fazla deplasmana gitmiş olacağız. Bizim bu adaletsizlikle alakalı çözüm arayışımız var. Bize bir çözüm sunsunlar, o reçeteyi alır başımızın üstüne koyarız. Bu alınan karar bir çözüm değildir. Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Aynı hakemlerin tekrar tekrar büyük maçlara verilmesi kabiliyetsizliğe gidiyor”

Tüm kulüplerin hakemlerin değişmesi konusunda birleştiğini vurgulayan Kocadağ, “Başkanımızın hakemlerle alakalı çağrısı oldu. Hakemlerin değişmesi gerektiğini söyledi. O zaman kimse tarafından kabul görmedi. Herkes hakemlerin geri dönmesi gerektiğini söyledi. Biz kötü olduk. Bugün tüm camialar bu konuda birleşmiş durumda. Aynı hakemlerin tekrar tekrar büyük maçlara verilmesi kabiliyetsizliğe gidiyor” diye konuştu.

“Bugün yapılanlar bir operasyonu çağrıştırıyor”

Beşiktaş'a operasyon çekildiğini düşündüklerini sözlerine ekleyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Bugün yapılanlar bir operasyonu çağrıştırıyor. Beşiktaş yarışın dışına çıksın istenmiş bir maç oynadık bugün. Beşiktaş burada puan kaybetseydi diğer konuşulanların bir amacı kalmayacaktı. Beşiktaş da sesini kesecekti diye düşünmüş olabilirler. Herkesin adaleti şaşıyor ama ilahi adalet şaşmıyor. 10 kişiyle mücadele ediyorlar, çevrilmez denilen maç çevriliyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bora Akyol - Enes Gümüş

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