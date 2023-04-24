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Emre Mor, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü

Emre Mor, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü
Emre Mor, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü

Sarı kart ceza sınırında bulunan Emre Mor, İstanbulspor maçının 44. dakikasında sarı kart görerek, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakaya 11'de başlayan Emre Mor, maçın 44. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü. Emre Mor, daha önce Sivasspor, Gaziantep FK ve Ümraniyespor müsabakalarında sarı karta maruz kalmıştı. Cezalı duruma düşen Emre Mor, Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Emre Mor, İstanbulspor karşısında 75 dakika sahada kalırken, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Bora Akyol - Samet Yalçın
 

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