Emre Mor: "Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi"

Yeni Emre Mor, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili değerlendirmeler yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer süreci, forma rekabeti ve gelecek sezon hedefleriyle ilgili konuştu. Emre Mor, “Fenerbahçe'de olduğum için oldukça mutluyum çünkü Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi” dedi.

"İdmanlarımız sıkı bir şekilde devam ediyor"

Kamp değerlendirmesiyle sözlerine başlayan Emre, “Zor ve sıkı bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Ben de birkaç gün önce buradaydım. Benim açımdan sonradan gelip buradaki idman temposuna adapte olmak biraz daha zor oluyor ama şu an itibarıyla iyi gidiyor. Oynadığımız hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar çıkardık, iyi performanslar ortaya koyduk. Dün de aynı şekilde Partizan'ı yendik. İyi ilerliyoruz. Önümüzde oynayacağımız bir hazırlık maçımız daha var, onun için hazırlanıyoruz. İdmanlarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ta ki oynayacağımız Dinamo Kiev maçına kadar” dedi.

"Kendimi çok mutlu hissediyorum"

Fenerbahçe'den teklif aldığında neler hissettiğini ve sonrasında gelişen süreci anlatan Emre Mor, “Elbette ki kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir önceki röportajımda da söylediğim gibi geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan sene sonunda Fenerbahçe'ye gidebilmekti. Planım belliydi ve ben bu plan doğrultusunda hareket ettim ve buna odaklandım. Gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe'de olduğum için oldukça mutluyum çünkü Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Şanslıyım ki Fenerbahçe de aynı şekilde bana ilgi duydu ve sonrasında buraya geldim. Bu şekilde devam etmek istiyorum, iyi bir şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum ta ki bir sonraki seviyeye ulaşana kadar” şeklinde konuştu.

"Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum"

Geçmişe göre çok fazla şeyin değiştiğini ve kendisini olgun hissettiğini belirten Emre Mor, “Açıkçası profesyonel olarak futbol oynamaya başladığınızda kalitenin sizi yukarıya kadar çıkaracak tek unsur olduğunu düşünüyorsunuz ama açıkçası bu durum böyle değil. Mental olarak da kendinizi hazır halde bulundurmanız gerekiyor ki bu konuda benim açımdan eksiklik vardı. Bana da bu oldu, ben de bu olayı yaşadım ama bunu değiştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Özellikle geçen sezon itibarıyla göstereceğim en iyi performansa geri dönmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve sadece buna odaklandım. Çalıştığım insanlar doğru insanlardı ve Karagümrük'te oynamış olmam da benim açımdan iyi bir eşleşme oldu. Aramızda iyi bir uyum oldu. Yeniden doğmak istiyordum, bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki şu anda kendimi daha olgun hissediyorum geçmişe nazaran” diye konuştu.

"Benim başarımdaki en büyük sebeplerden bir tanesi Volkan hocayla çalışmaktı"

Milli takımı özlediğini de belirten Emre Mor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le yakaladığı uyumu ise şu sözlerle aktardı: “Başarımda herkesin etkisi oldu. Volkan hocamın da keza bu konuda çok büyük etkisi oldu. Açıkçası Karagümrük'e geldiğim dönemde kendimi çok fazla fit hissetmiyordum. Uzun bir süre takımla idman yapmamıştım, takım antrenmanı yapmamıştım. Dolayısıyla bu bir sabır süreciydi. Bu sürecin sonunda da benim açımdan oldukça olumlu bir süreç gerçekleşti. Bazen çalıştığınız hocalarla iyi bir uyum yakalarsınız ve bunun sonucunda da başarı ortaya çıkar. Volkan hocada da aynı bu şekilde oldu. Uyum içinde çalıştığımızı düşünüyorum. Sezon içerisinde birbirimizle çok fazla konuştuk. Her hocanın mantalitesi farklıdır. Bazı hocalarla daha farklı iletişimler yakalayabilirsiniz. Biz açıkçası harika bir uyum yakaladık. Benim başarımdaki en büyük sebeplerden bir tanesi Volkan hocayla çalışmaktı. Şu an burada da Volkan hocama teşekkür etmek istiyorum. Zira kendisi benim başarımda büyük bir paya sahipti. Ben Karagümrük'e gelmeden önce hocanın duymuş olduğu bazı şeyler vardı benim zor bir oyuncu olduğumla alakalı olarak. Ama beni tanıdıktan sonra bu söylentilerin doğru olmadığını da bana söylemişti. Volkan hocanın yaptığı şey şuydu; bana her gün ‘sen en iyi bir futbolcusun' gibi cümleler kurmadı. Daha çok benim futbol oynamama izin verdi ve futbol oynamam noktasında beni destekledi. Dolayısıyla benim de ihtiyacım olan buydu, futbol oynamaktı. Buna ihtiyacım vardı. Bunun doğrultusunda süreç bu şekilde gelişti.”

"Ben her zaman rekabete açığım"

Forma rekabetine de değinen Emre Mor, “Fenerbahçe gibi büyük camialarda bu tip rekabetlerin olması normal. Tek bir oyuncuyla sezonu devam ettirmez büyük kulüpler. Tabii ki önümüzde sezon içinde oynayacağımız çok fazla maç var ve herkesin de pozisyonlarında fırsat bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir problem teşkil etmiyor. Ama bahsettiğiniz bazı isimler orijinal anlamda benim pozisyonumda oynayan futbolcular değiller. Ben her zaman rekabete açığım. Zaten futbolun da zor tarafı bu rekabet ortamının olması. Rekabet olmamış olsaydı zaten tek bir oyuncu sezon boyunca oynamış olurdu. O zaman da bir zorluk ortaya çıkmazdı. O yüzden rekabet benim için önemli ve güzel” ifadelerini kullandı.

"Benim ilk geldiğim zamanı görüyorum Arda'da"

Arda Güler'le ilgili değerlendirmeler yapan Emre Mor, “Birlikte çok fazla antrenman yapma fırsatı bulamadık ama geçen sezondan takip ediyordum. Takımımızda gerçekten çok iyi oyuncular var. Arda özelinde konuşacak olursam benim ilk geldiğim zamanı görüyorum Arda'da. Ama zaman içerisinde çok daha iyi tanıyacağımı düşünüyorum ve aynı şekilde şüphesiz ona da yardımcı olacağım. Benim yaptığım yanlışları, hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. Etrafımdaki insanlara bu anlamda yardım etmeyi seviyorum” diye konuştu.

"Umuyorum hep birlikte iyi bir sezon çıkarırız"

Gelecek sezon ve hedeflerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Emre Mor, “Fenerbahçe gibi büyük camialarda daima baskı olur. Bizler de her antrenmanımızı sıkı bir şekilde yapıyoruz daha iyi olmak için hazır olmak adına. Kalitemizle de bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz ama sadece kalitenin yeterli olduğunu düşünmüyorum aynı zamanda mantalitenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen yıla baktığımızda sezon içerisinde bütün takımlar birbirini yenebildi. Dolayısıyla daha küçük takımlara karşı oynarken de her zaman hazır ve konsantre olmamız gerekiyor. Şu anda şans ve ihtimaller orada duruyor. Umuyorum hep birlikte iyi bir sezon çıkarırız, Türkiye Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde ederiz” dedi.

"Oynarken taraftarları da eğlendirdiğimi, keyif verdiğimi düşünüyorum"

Son olarak oyun stiliyle ilgili konuşan Emre Mor, “Arda özelinde konuşursam Arda çok kaliteli bir futbolcu. O da benim gibi bu tip hareketleri, oyun şeklini seven bir oyuncu. Birlikte oynarsak bunların olup olmayacağını göreceğiz. Benim oyun şeklim belli, stilim belli. Oynarken taraftarları da eğlendirdiğimi, keyif verdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu oyun şeklimi elbette değiştirmeyeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.