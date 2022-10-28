Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların sol beki Emre Taşdemir, uzun bir aradan sonra forma giydi ve karşılaşmanın 60. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Taşdemir, "Bu duygunun tarifi yok, kelimelerle anlatamam. Tüm takım olarak çok sevindik, kazanmaya ihtiyacımız vardı. Çok şükür kazandık. Tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hepimiz için önemli bir bayram. Bugün de gol atmak ve yarın bayramı kutlayacak olan benim için çok özel ve değerli” şeklinde konuştu.

Uzun süredir oynamamasının sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, “Tüm takım arkadaşlarım ve Okan hocam güvendi ve şans verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bir baskı yoktu üzerimde. Zaten haftalardır hak ediyoruz kazanmayı. Bugün de 3 puanı aldık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da devam ettireceğiz” diye cevap verdi.

Sol bekteki rekabet için ise Emre Taşdemir, “Hepimiz özel oyuncularız, Galatasaray'da oynuyoruz. Hocamızın takdiri. Bizim kendimizi her zaman hazır tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

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