Emre Taşdemir golle döndü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların sol beki Emre Taşdemir, takımının ilk golünü kaydetti.

Emre Taşdemir, Karagümrük müsabakasıyla bu sezon A Takım ile ilk kez görev aldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Taşdemir, bu sezon Rezerv Lig'de 4 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, A Takım'da son olarak ise 28 Temmuz 2021 tarihinde PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında oynamıştı.

Oğuzhan Ort

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