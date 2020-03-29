İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emre Taşdemir'den 1000 aileye yardım sözü

Emre Taşdemir'den 1000 aileye yardım sözü
Emre Taşdemir'den 1000 aileye yardım sözü

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Taşdemir, 1000 aileye erzak yardımında bulunacak.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in başlatmış olduğu yardım kampanyası her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Birçok futbolcunun katıldığı yardıma Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Taşdemir de duyarsız kalmadı.
Umut Nayir'in kendisini davet ettiği yardım kampanyasına cevap veren Emre Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu nazik davet için teşekkür ederim Umur Nayir. Biz de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılaşıyoruz. Hep beraber mücadele ederek bu zorlu süreci birlikte atlayacağız” dedi.

Yüksel Yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.